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Біля Рівного ворог обстрілює аеропорт

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 05:34
Біля Рівного ворог обстрілює аеропорт
фото: Міжнародний аеропорт Рівне у facebook

Російські загарбники почали обстрілювати аеропорт у селі Велика Омеляна, що за 4 км від Рівного.

Джерело: начальник ВПС "Рівне-аеропорт", дані військових, міський голова Рівного Олександр Третяк у facebook

Деталі: За інформацією начальника ВПС "Рівне-аеропорт", о 6.10 почався обстріл аеропорту.

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Місцевий житель Микола Бендюк повідомляє про вибухи.

У коментарях користувачі пишуть, що "Великоомелянська рада підтвердила вибух у аеропорту".

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За повідомленням військових, був один вибух, в результаті якого знищено запасну злітну смугу. Також військові уточняють, що поранених немає.

Пряма мова Третяка: "Щойно по території Рівненського аеропорту відбулось потрапляння ракетного удару! Лише один, а не як пишуть, кілька. Серйозних ушкоджень не нанесено".

Теми: Рівневійнааеропорт
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