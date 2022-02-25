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Возле Ровно враг обстреливает аэропорт

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 06:34
фото: Международный аэропорт Ровно в facebook

Российские захватчики начали обстреливать аэропорт в селе Большая Емельяна, что в 4 км от Ровно.

Источник: начальник ВВС "Ровно-аэропорт"

Подробности: По информации начальника ВВС "Ровно-аэропорт", в 6.10 начался обстрел аэропорта.

Местный житель Николай Бендюк сообщает о взрывах.

В комментариях пользователи пишут, что "Великоомелянский совет подтвердил взрыв в аэропорту".

По сообщению военных, был один взрыв, в результате которого уничтожена запасная взлетная полоса. Также военные уточняют, что раненых нет.

Темы: Ровновойнааэропорт
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