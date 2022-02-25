Возле Ровно враг обстреливает аэропорт
Пятница, 25 февраля 2022, 06:34
Российские захватчики начали обстреливать аэропорт в селе Большая Емельяна, что в 4 км от Ровно.
Источник: начальник ВВС "Ровно-аэропорт"
Подробности: По информации начальника ВВС "Ровно-аэропорт", в 6.10 начался обстрел аэропорта.
Местный житель Николай Бендюк сообщает о взрывах.
В комментариях пользователи пишут, что "Великоомелянский совет подтвердил взрыв в аэропорту".
По сообщению военных, был один взрыв, в результате которого уничтожена запасная взлетная полоса. Также военные уточняют, что раненых нет.