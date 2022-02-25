Возле Ровно враг обстреливает аэропорт

Российские захватчики начали обстреливать аэропорт в селе Большая Емельяна, что в 4 км от Ровно.

Источник: начальник ВВС "Ровно-аэропорт", данные военных, городской голова Александр Третьяк Ровно в facebook

Детали: По информации начальника ВВС "Ровно-аэропорт", в 6.10 начался обстрел аэропорта.

Реклама:

Местный житель Николай Бендюк сообщает о взрывах.

В комментариях пользователи пишут, что "Великоомелянский совет подтвердил взрыв в аэропорту".

ВИДЕО ДНЯ

По сообщению военных, был один взрыв, в результате которого уничтожена запасная взлетная полоса. Также военные уточняют, что раненых нет.

Прямая речь Третьяка: "Только что по территории Ровенского аэропорта произошло попадание ракетного удара! Лишь один, а не как пишут, несколько. Серьезные повреждения не нанесены".