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НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Євген КізіловП'ятниця, 25 лютого 2022, 06:47

Національний банк України заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів.

Джерело: сайт Нацбанку

Деталі: Також НБУ заборонив банківські операції, учасником яких є громадяни і компанії з Росії та Білорусі.

Крім того, заборонено виконувати зобов’язання перед юридичними або фізичними особами з РФ та Білорусі.

Відповідні зміни правління Нацбанку внесло до постанови від 24 лютого 2022 року "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".

Теми: НБУРосіяБілорусьбанки
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