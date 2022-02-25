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НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Евгений КизиловПятница, 25 февраля 2022, 05:47

Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.

Источник: сайт Нацбанка

Детали: Также НБУ запретил банковские операции, участником которых являются граждане и компании из России и Беларуси.

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Кроме того, запрещено выполнять обязательства перед юридическими или физическими лицами из РФ и Белоруссии.

Соответствующие изменения правление Нацбанка внесло в постановление от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Темы: НБУРосcияБеларусьбанки
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