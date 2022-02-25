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На Сумщині оточені всі великі міста - ОДА

П'ятниця, 25 лютого 2022, 05:45

Російські війська оточили всі великі міста Сумщини і рухаються на Захід.

Джерело: голова військовї адміністрації Сумщини Дмитро Живицький на каналі "Рада".

Деталі: Зараз на Сумщині важка військова техніка просувається на Конотоп із напрямку Бурині. 

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Важка техніка рухається по всій області в різних напрямках, на в’їздах у міста ставлять блокпости.

Пряма мова: "Ворог облаштував блокпости на в'їздах-виїздах з міста Суми. Цивільне населення пропускають. Але на жаль, ситуація залишається критичною. Дуже велика кількість танків і різноманітної техніки пересувалися в напрямку Києва".

Теми: війнаСуми
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