В Сумской области окружены все крупные города - ОГА

Российские войска оцепили все крупные города Сумщины и двигаются на Запад.

Источник: глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий на канале "Рада".

Прямая речь: "Враг обустроил блокпосты на въездах-выездах из города Сумы. Гражданское население пропускают. Но, к сожалению, ситуация остается критической. Очень большое количество танков и разнообразной техники передвигались в направлении Киева".

Детали: Сейчас в Сумской области тяжелая военная техника продвигается на Конотоп из направления Бурыни.







