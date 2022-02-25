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В Сумской области окружены все крупные города - ОГА

Пятница, 25 февраля 2022, 05:45

Российские войска оцепили все крупные города Сумщины и двигаются на Запад.

Источник: глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий на канале "Рада".

Прямая речь: "Враг обустроил блокпосты на въездах-выездах из города Сумы. Гражданское население пропускают. Но, к сожалению, ситуация остается критической. Очень большое количество танков и разнообразной техники передвигались в направлении Киева".

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Детали: Сейчас в Сумской области тяжелая военная техника продвигается на Конотоп из направления Бурыни.




Темы: войнаСумы
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