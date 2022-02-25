У Києві повітряна тривога. КМДА просить всіх спуститись в укриття
П'ятниця, 25 лютого 2022, 06:12
У Києві увімкнули сигнали повітряної тривоги, міська адміністрація закликає всіх спуститись у метро чи в укриття.
Джерело: Telegram КМДА.
Дослівно: "Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття!
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Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби".
Деталі: В КМДА нагадали, що столиця працює в умовах воєнного стану і попросили зберігати спокій.