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У Києві повітряна тривога. КМДА просить всіх спуститись в укриття

П'ятниця, 25 лютого 2022, 07:12

У Києві увімкнули сигнали повітряної тривоги, міська адміністрація закликає всіх спуститись у метро чи в укриття.

Джерело: Telegram КМДА.

Дослівно: "Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття!

Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби".

Деталі: В КМДА нагадали, що столиця працює в умовах воєнного стану і попросили зберігати спокій.

Теми: Київвійна
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