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В Киеве – воздушная тревога. КГГА просит всех спуститься в укрытия

Пятница, 25 февраля 2022, 07:12

В Киеве включили сигналы воздушной тревоги, городская администрация призывает всех спуститься в метро или в укрытие.

Источник: Telegram КГГА.

Дословно: "Внимание, это не учебная тревога! Объявленная воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!

Напоминаем, все станции метрополитена во время тревоги доступны людям как укрытие в любое время суток".

Детали: В КГГА напомнили, что столица работает в условиях военного положения и попросили сохранять спокойствие.

Темы: Киеввойна


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