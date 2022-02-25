В Киеве – воздушная тревога. КГГА просит всех спуститься в укрытия
Пятница, 25 февраля 2022, 07:12
В Киеве включили сигналы воздушной тревоги, городская администрация призывает всех спуститься в метро или в укрытие.
Источник: Telegram КГГА.
Дословно: "Внимание, это не учебная тревога! Объявленная воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!
Напоминаем, все станции метрополитена во время тревоги доступны людям как укрытие в любое время суток".
Детали: В КГГА напомнили, что столица работает в условиях военного положения и попросили сохранять спокойствие.