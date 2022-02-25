Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський – росіянам на протестах: Ми вас бачимо, боріться за нас

П'ятниця, 25 лютого 2022, 06:36
Зеленський – росіянам на протестах: Ми вас бачимо, боріться за нас
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив росіянам, які в Росії виходять на протести, що Україна це бачить, і що їхні протести означають, що вони почули нас і почали нам вірити.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Президент України звернувся і до росіян російською: "Усім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, що ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни".

Реклама:
Теми: ЗеленськийРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: