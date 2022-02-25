Зеленський – росіянам на протестах: Ми вас бачимо, боріться за нас

Президент Володимир Зеленський заявив росіянам, які в Росії виходять на протести, що Україна це бачить, і що їхні протести означають, що вони почули нас і почали нам вірити.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Президент України звернувся і до росіян російською: "Усім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, що ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни".