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Зеленский – россиянам на протестах: Мы вас видим, боритесь за нас

Пятница, 25 февраля 2022, 06:36
Зеленский – россиянам на протестах: Мы вас видим, боритесь за нас
Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заявил россиянам, которые в России выходят на протесты, что Украина это видит, и их протесты значат, что они нас услышали и начали нам верить.

Источник: видеообращение Зеленского

Президент Украины обратился и к россиянам на русском языке: "Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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