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На Сумщині активне переміщення російської техніки, на околицях Охтирки – бій

П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:05

У Сумській області з 5:40 ранку розпочалися активні переміщення військової техніки ворога. На околицях Охтирки близько 7:30 ранку зі сторони Писарівки розпочався бій.

Джерело: голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький в Facebook

Пряма мова Живицького: "Ситуація в області тривожна. Але маємо триматися. Військова техніка йде через область транзитом.

На всіх містах районного значення, на всіх адмінбудівлях українські прапори. Інформація про вчорашній триколор над будівлею ОДА та у Глухові не підтверджується".

Деталі: Живицький також додав, що чутно черги з певною періодичністю біля частини тероборони у Сумах на вул. Кондрат'єва.

Триває бій проти танків агресора і в Тростянці, – повідомив міський голова Юрій Бора.

Теми: Сумська областьвійна
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