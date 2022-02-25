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В Сумской области активное перемещение российской техники, в окрестностях Ахтырки – бой

Пятница, 25 февраля 2022, 08:05

В Сумской области с 5:40 утра начались активные перемещения военной техники врага. В окрестностях Ахтырки около 7:30 утра со стороны Писаревки начался бой.

Источник: глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

Прямая речь Живицкого: "Ситуация в области тревожная. Но должны держаться. Военная техника идет по области транзитом.

Во всех городах районного значения, на всех админзданиях украинские флаги. Информация о вчерашнем триколоре над зданием ОГА и в Глухове не подтверждается".

Детали: Живицкий также добавил, что слышны очереди с определенной периодичностью около части терробороны в Сумах по ул. Кондратьева.

Продолжается бой против танков агрессора и в Тростянце, – сообщил городской голова Юрий Бора.

Темы: Сумская областьвойна


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