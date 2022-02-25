Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога
П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:20
На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.
Джерело: джерело Української правди у Генштабі, Сухопутні війська ЗСУ
Деталі: Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.
Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що можливий захід противника у навколишні до Ворзеля населені пункти.
За даними джерел УП, російські війська вже пройшли Димер.