Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога

На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.

Джерело: джерело Української правди у Генштабі, Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.

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Міст на Новоірпінській трасі Фото з ТГ Ирпень Типичный

Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що можливий захід противника у навколишні до Ворзеля населені пункти.

За даними джерел УП, російські війська вже пройшли Димер.