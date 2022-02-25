Под Киевом взорвали мосты, чтобы остановить врага

На северо-западном направлении Киева взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.

Источник: источник Украинской правды в Генштабе, Сухопутные войска ВСУ

Детали: В частности, взорвали мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через Ирпень.

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Мост Новоирпенской трассе фото с ТГ Ирпень Типичный

Сухопутные войска ВСУ предупреждают, что возможен заход противника в близлежащие к Ворзелю населенные пункты.

По данным источников УП, российские войска уже прошли Дымер.