Под Киевом взорвали мосты, чтобы остановить врага
Пятница, 25 февраля 2022, 08:20
На северо-западном направлении Киева взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.
Источник: источник Украинской правды в Генштабе, Сухопутные войска ВСУ
Детали: В частности, взорвали мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через Ирпень.
Сухопутные войска ВСУ предупреждают, что возможен заход противника в близлежащие к Ворзелю населенные пункты.
По данным источников УП, российские войска уже прошли Дымер.