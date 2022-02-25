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ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 07:39
ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом
Захоплена ворожа техніка. Фото з ФБ

Українські військові утримали оборону та відбили прорив російських військ під Черніговом.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

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Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку".

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ додав, що захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

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Теми: Чернігіввійна
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