ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом
П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:39
Українські військові утримали оборону та відбили прорив російських військ під Черніговом.
Джерело: Головнокомандувач ЗСУ
Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку".
Деталі: Головнокомандувач ЗСУ додав, що захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.