ВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом
Пятница, 25 февраля 2022, 08:39
Украинские военные удержали оборону и отразили прорыв российских войск под Черниговом.
Источник: Главнокомандующий ВСУ
Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку".
Детали: Главнокомандующий ВСУ добавил, что захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян.