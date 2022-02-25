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ВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Пятница, 25 февраля 2022, 08:39
Захваченная вражеская техника. Фото с ФБ

Украинские военные удержали оборону и отразили прорыв российских войск под Черниговом.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку".

Детали: Главнокомандующий ВСУ добавил, что захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян.

Темы: Черниговвойна
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