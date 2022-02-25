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Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

Євген КізіловП'ятниця, 25 лютого 2022, 07:56

Президент Володимир Зеленський закликав країни "Бухарестської дев'ятки" допомогти Україні і змусити Росію до переговорів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою (президент Польщі). Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції".

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Довідково: Бухарестська дев'ятка (Bucharest Nine) — міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

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Теми: ЗеленськийЄвропавійна
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