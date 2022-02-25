Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

Владимир Зеленский призвал страны "Бухарестской девятки" помочь Украине и вынудить Россию к переговорам.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой (президент Польши). Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции".

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Справка: Бухарестская девятка (Bucharest Nine) — международная инициатива девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия), целью которых является углубление военного сотрудничества между странами восточного фланга Североатлантического альянса, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити 🇷🇺 за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022