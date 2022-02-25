Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем

Українські захисники розбомбили і спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем.

Джерело "Української правди" у Генштабі

Деталі: Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем.

Наразі у Гостомелі триває бій.

Крім того, у Міноборони попередили, що можливий захід ворога у Ворзель та навколишні населені пункти.

Щоб зупинити прохід військ ворога українські захисники підірвали три мости: міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.