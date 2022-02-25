Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем
П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:01
Українські захисники розбомбили і спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем.
Джерело "Української правди" у Генштабі
Деталі: Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем.
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Наразі у Гостомелі триває бій.
Крім того, у Міноборони попередили, що можливий захід ворога у Ворзель та навколишні населені пункти.
Щоб зупинити прохід військ ворога українські захисники підірвали три мости: міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.
ВІДЕО ДНЯ
Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем pic.twitter.com/8SOcN7Pw5n— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
February 25, 2022