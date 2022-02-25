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Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 лютого 2022, 09:01

Українські захисники розбомбили і спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем.

Джерело "Української правди" у Генштабі

Деталі: Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем.

Наразі у Гостомелі триває бій. 

Крім того, у Міноборони попередили, що можливий захід ворога у Ворзель та навколишні населені пункти. 

Щоб зупинити прохід військ ворога українські захисники підірвали три мости: міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь. 

Теми: РосіявійнаУкраїназброя
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