Украинские защитники сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем
Пятница, 25 февраля 2022, 08:01
Украинские защитники разбомбили и сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем.
Источник "Украинской правды" в Генштабе
Детали: Колону российской бронетехники сожгли под Гостомелем.
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В Гостомеле продолжается бой.
Кроме того, в Минобороны предупредили, что возможен заход врага в Ворзель и окрестные населенные пункты.
Чтобы остановить проход войск врага, украинские защитники взорвали три моста: мост на Новоирпинской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через р. Ирпень.
ВИДЕО ДНЯ
Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем pic.twitter.com/8SOcN7Pw5n— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
February 25, 2022