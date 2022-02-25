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Украинские защитники сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем

Алена МазуренкоПятница, 25 февраля 2022, 08:01
Украинские защитники сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем

Украинские защитники разбомбили и сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем.

Источник "Украинской правды" в Генштабе

Детали: Колону российской бронетехники сожгли под Гостомелем.

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В Гостомеле продолжается бой.

Кроме того, в Минобороны предупредили, что возможен заход врага в Ворзель и окрестные населенные пункты.

Чтобы остановить проход войск врага, украинские защитники взорвали три моста: мост на Новоирпинской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через р. Ирпень.

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Темы: РосcиявойнаУкраинаоружие
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