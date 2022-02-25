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Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер

П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:39

Вночі біля Херсона були важкі бої за Антонівський міст через Дніпро.

Джерело: повідомлення мера Херсона Ігоря Колихаєва у Facebook

Пряма мова: "Ви прокинулися (з тих, хто спав) в Україні – і це на сьогодні головна новина з огляду на те, що зараз відбувається у нашій країні.

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Вночі були тяжкі бої за Антонівський міст. Він досі лишається під нашим контролем.

Вчора під обстріл потрапив друг Херсона, меценат та волонтер, депутат міськради Юрій Рожков, котрий у цей момент допомагав нашим військовим. Стан його тяжкий. Паралельно депутати міськради організовують допомогу нашій теробороні – речами, продуктами, медикаментами.

Комунальний транспорт у місто випустили. Працює безкоштовно. АЛЕ! ВЕЛИЧЕЗНЕ прохання: без крайньої потреби на вулиці не виходити і не виїжджати. Залишайтеся вдома!"

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Теми: Херсонвійна
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