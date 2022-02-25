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Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр

Пятница, 25 февраля 2022, 09:39

Ночью под Херсоном были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр.

Источник: сообщение мэра Херсона Игоря Колихаева в Facebook

Прямая речь: "Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине - и это на сегодня главная новость, учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране.

Ночью были тяжёлые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остаётся под нашим контролем.

Вчера под обстрел попал друг Херсона, меценат и волонтёр, депутат горсовета Юрий Рожков, который в этот момент помогал нашим военным. Состояние его тяжёлое. Параллельно депутаты горсовета организовывают помощь нашей теробороне - вещами, продуктами, медикаментами.

Коммунальный транспорт в город выпустили. Работает бесплатно. НО! ОГРОМНАЯ просьба: без крайней нужды на улицы не выходить и не выезжать. Оставайтесь дома!"

Темы: Херсонвойна
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