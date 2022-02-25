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ЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 08:55
ЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками

Збройні Сили України опублікували відео групи полонених російських військових.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: На відео видно чотирьох ворожих військових. Один з них говорить, що вони їхали за колоною, і перед містом загубили свою колону.

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Про яке місто йде мова, з відео не зрозуміло.

Український військовий говорить, що полонені – з Дагестану.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

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Сухопутні війська також опублікували інше відео з російським військовим, який сам здався в полон у центрі Сум.

Українські військові говорять, що він із Москви.

Теми: Збройні силивійна
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