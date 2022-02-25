Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 09:55

Збройні Сили України опублікували відео групи полонених російських військових.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: На відео видно чотирьох ворожих військових. Один з них говорить, що вони їхали за колоною, і перед містом загубили свою колону.

Про яке місто йде мова, з відео не зрозуміло.

Український військовий говорить, що полонені – з Дагестану.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Сухопутні війська також опублікували інше відео з російським військовим, який сам здався в полон у центрі Сум.

Українські військові говорять, що він із Москви.

Теми: Збройні силивійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Збройні сили
Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва
Ворог наніс повітряний удар по підрозділах ЗСУ в районі Кропивницького
Понад 170 одиниць бойової техніки – Залужний про бойові втрати ворога
Останні новини
12:16
відео"Бандерівці" ліпше ставляться, ніж свої: СБУ оприлюднила свідчення полонених окупантів
12:10
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
12:09
УЗ додала ще один потяг Київ-Львів
12:07
"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу
12:05
Україна перехопила військову ініціативу – Данілов
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
Усі новини...