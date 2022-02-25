ЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками

Збройні Сили України опублікували відео групи полонених російських військових.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: На відео видно чотирьох ворожих військових. Один з них говорить, що вони їхали за колоною, і перед містом загубили свою колону.

Про яке місто йде мова, з відео не зрозуміло.

Український військовий говорить, що полонені – з Дагестану.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Сухопутні війська також опублікували інше відео з російським військовим, який сам здався в полон у центрі Сум.

Українські військові говорять, що він із Москви.