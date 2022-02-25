ЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:55
Збройні Сили України опублікували відео групи полонених російських військових.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ
Деталі: На відео видно чотирьох ворожих військових. Один з них говорить, що вони їхали за колоною, і перед містом загубили свою колону.
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Про яке місто йде мова, з відео не зрозуміло.
Український військовий говорить, що полонені – з Дагестану.
Обережно, на відео ненормативна лексика!
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Сухопутні війська також опублікували інше відео з російським військовим, який сам здався в полон у центрі Сум.
Українські військові говорять, що він із Москви.