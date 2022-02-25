ВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
Пятница, 25 февраля 2022, 09:55
Вооруженные Силы Украины опубликовали видео группы пленных российских военных.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Детали: На видео видны четыре вражеских военных. Один из них говорит, что они ехали за колонной и перед городом потеряли свою колонну.
О каком городе идет речь, из видео не понятно.
Украинский военный говорит, что пленные – из Дагестана.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
Сухопутные войска также опубликовали другое видео с российским военным, который сдался в плен в центре Сум.
Украинские военные говорят, что он из Москвы.