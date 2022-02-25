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ВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 09:55

Вооруженные Силы Украины опубликовали видео группы пленных российских военных.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Детали: На видео видны четыре вражеских военных. Один из них говорит, что они ехали за колонной и перед городом потеряли свою колонну.

О каком городе идет речь, из видео не понятно.

Украинский военный говорит, что пленные – из Дагестана.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Сухопутные войска также опубликовали другое видео с российским военным, который сдался в плен в центре Сум.

Украинские военные говорят, что он из Москвы.

Темы: Вооруженные силывойна
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