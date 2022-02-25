ЦОС: Поточна оперативна обстановка

Новий дайджест Центру оборонних стратегій.

Наступу російських військ через державний кордон 24.02 передував масований ракетний обстріл, який розпочався з 3:40 (інформація офісу ПУ).

Путін виступив із заявою о 5:00, після чого сухопутній війська ЗС РФ – 60 БТГр (з 90 наявних на кордонах України), за підтримки авіації, розпочали вторгнення в Україну. Більш ніж на 70 об’єктах військової інфраструктури на всій території України, було нанесено більше ніж 30 ударів крилатими ракетами "Калібр".

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Безпосередньо перед заходом на територію України військової техніки ЗС РФ, здійснювався артилерійський обстріл, в тому числі РСЗВ, прикордонних районів.

Під ворожий обстріл потрапили більшість підрозділів та прикордонні наряди в місцях прориву вздовж кордонів з РФ та РБ. Російська військова техніка, в тому числі броньована, порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Київській та Херсонській областях.

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети на українську територію (південно-західний напрямок). Війська окупантів з території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС та захопили станцію. Під загрозою сховище ядерних відходів.

ВІДЕО ДНЯ

У напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути держкордон на танках та бронетехніці та зазнав втрат: 5 бронетранспортерів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі Путивля.

Російську військову техніку у Чернігівській області було зупинено. В районі Глухова застосували ПТРК Javelin, знищено близько 15 ворожих танків.

Ворогом захоплені Нова Каховка, Олешки. Наступ у напрямку Мелітополя. Ведуться бої за міста – Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка. Бої на окраїнах Сум, Харькова, Конотопа, Охтирки. Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсоні.. Де-факто російські війська виконують завдання щодо відновлення постачання води в Крим через північно-кримський канал. Окупаційна влада Криму заявила про підготовку до отримання води.

Позиції ЗС України біля Маріуполю інтенсивно обстрілюються РСЗО з ОРДЛО, але поки що без спробу заходу російських військ, в тому числі десанту в саме місто. Разом з тим, можлива робота диверсійних груп. Не виключається спроба заходу у місто під час ночі.

Російський десант (до одного батальйону) втратив контроль над аеропортом "Антонов" (Гостомель). Продовжуються заходи щодо знищення противника спільними діями НГУ та ЗС України.

Особовий склад на о. Зміїний атакували двома кораблями ВМФ РФ, включно з флагманом ЧФ РФ ракетним крейсером "Москва". Прикордонники відмовились здатись та чинили героїчний опір спробам висадити десант. Всі 12 військовослужбовців загинули внаслідок ракетного удару з кораблів.

Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бессарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

Рух військ РФ з Криму здійснюється у напрямках Мелітополя та Херсона до рубежів оборони ЗС України. Повітряний десант (вертольоти) біля Херсону та підрозділи Росгвардії у біля Генічеська. За наявною інформацією є втрати (близько 40) та поранені серед прикордонників та військовослужбовців ЗС України.

Пошкоджено як об’єкти військової інфраструктури, так і цивільної (більше 30), в тому числі лікарні (Вугледар) та багатоповерхові жилі будинки (Київ, Чугуїв, Маріуполь).

Очікується підтвердження щодо захоплення ворогом н.п. Щастя, луганської області. Російські війська не дають створити зелений коридор для вивезення дітей та жінок із захоплених територій.

Головними завданнями поточного етапу вторгнення військ РФ можуть бути захоплення Києва та всієї Херсонської області і Маріуполя. Одночасно російські війська намагаються створити паніку з метою капітуляції України.

25 лютого, сумська область: місто Охтирка двічі відбила ворожий наступ, Конотоп взято в кільце, колона російської бронетехніки рухається у бік Києва (150 км).

Внаслідок ракетного удару по м. Київ Знищено дві ракети та загорівся багатоповерховий будинок. За попередніми даними 8 поранених та 150 евакуйованих (уточнюється).

О 4.25 ворог наніс ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Пасад"(Запоріжська обл). Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.

Російську танкову колону, яка наступає в напрямку Києва з Чорнобильського напрямку Зони відчуження, зупинили в районах населених пунктів Димер та Іванків. На цьому напрямку підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.

Втрати серед цивільного населення (МОЗ)

загинуло 57 українців (2 дитини), 177 – поранено

Орієнтовні втрати противника станом на 07:00 25.02.2022

Літаки 7 од.

Гелікоптери 6 од.

Танки - більше 30 од.

ББМ - 130 од. Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб.

Втрати ЗС України

137 військових загинули, 316 поранено