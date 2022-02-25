ЦОС: Текущая оперативная обстановка

Новый дайджест Центра оборонных стратегий.

Наступлению российских войск через государственную границу 24.02 предшествовал массированный ракетный обстрел, начавшийся с 3:40 (информация офиса ПУ).

Путин выступил с заявлением в 5:00, после чего сухопутные войска ВС РФ – 60 БТГр (из 90 имеющихся на границах Украины), при поддержке авиации, начали вторжение в Украину. Более чем на 70 объектах военной инфраструктуры на всей территории Украины, было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр".

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Непосредственно перед заходом на территорию Украины военной техники ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.

Под вражеские обстрелы попали большинство подразделений и пограничные наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и РБ. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты на украинскую территорию (юго-западное направление). Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС и захватили станцию. Под угрозой хранилище ядерных отходов.

ВИДЕО ДНЯ

В направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь госграницу на танках и бронетехнике и понес потери: 5 бронетранспортеров и автомобиль. Остановлено наступление танков противника в районе Путивля.

Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В районе Глухова применили ПТРК Javelin, уничтожено около 15 вражеских танков.

Врагом захвачены Новая Каховка, Олешки. Наступление в направлении Мелитополя. Ведутся бои за города – Геническ, Скадовск, Чаплинка. Бои на окраинах Сум, Харькова, Конотопа, Ахтырки. Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра в Херсоне. Де-факто российские войска выполняют задачи по возобновлению поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.

Позиции ВС Украины возле Мариуполя интенсивно обстреливаются РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта в сам город. Вместе с тем возможна работа диверсионных групп. Не исключается попытка захода в город ночью.

Российский десант (до одного батальона) потерял контроль над аэропортом "Антонов" (Гостомель). Продолжаются мероприятия по уничтожению противника совместными действиями НГУ и ВС Украины.

Личный состав на о. Змеиный атаковали двумя кораблями ВМФ РФ, включая флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Пограничники отказались сдаться и оказали героическое сопротивление попыткам взорвать десант. Все 12 военнослужащих погибли в результате ракетного удара с кораблей.

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Воздушный десант (вертолеты) возле Херсона и подразделения Росгвардии возле Геническа. По имеющейся информации есть потери (около 40) и раненнын среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.

Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской (более 30), в том числе больницы (Угледар) и многоэтажные жилые дома (Киев, Чугуев, Мариуполь).

Ожидается подтверждение по захвату врагом н.п. Счастья, Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.

Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Вместе с тем российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.

25 февраля, Сумская область: город Ахтырка дважды отразил вражеское наступление, Конотоп взят в кольцо, колонна российской бронетехники двигается в сторону Киева (150 км).

В результате ракетного удара по г. Киеву уничтожены две ракеты и загорелся многоэтажный дом. По предварительным данным, 8 раненых и 150 эвакуированных (уточняется).

В 4:25 враг нанес ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" (Запорожская обл.). В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.

Российскую танковую колонну, которая наступает в направлении Киева из Чернобыльского направления Зоны отчуждения, остановили в районах населенных пунктов Дымер и Иванков. В этом направлении взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.

Потери среди гражданского населения (МОЗ)

погибли 57 украинцев (2 ребенка), 177 – ранены

Ориентировочные потери противника на 07:00 25.02.2022

Самолеты 7 ед.

Вертолеты 6 ед.

Танки – более 30 ед.

ББМ – 130 ед. Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек.

Потери ВС Украины

137 военных погибли, 316 ранены