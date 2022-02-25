ЦОС: Текущая оперативная обстановка

Новый дайджест Центра оборонных стратегий.

Наступлению российских войск через государственную границу 24.02 предшествовал массированный ракетный обстрел, начавшийся с 3:40 (информация офиса ПУ).

Путин выступил с заявлением в 5:00, после чего сухопутные войска ВС РФ – 60 БТГр (из 90 имеющихся на границах Украины), при поддержке авиации, начали вторжение в Украину. Более чем на 70 объектах военной инфраструктуры на всей территории Украины, было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр".

Непосредственно перед заходом на территорию Украины военной техники ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.

Под вражеские обстрелы попали большинство подразделений и пограничные наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и РБ. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты на украинскую территорию (юго-западное направление). Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС и захватили станцию. Под угрозой хранилище ядерных отходов.

В направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь госграницу на танках и бронетехнике и понес потери: 5 бронетранспортеров и автомобиль. Остановлено наступление танков противника в районе Путивля.

Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В районе Глухова применили ПТРК Javelin, уничтожено около 15 вражеских танков.

Врагом захвачены Новая Каховка, Олешки. Наступление в направлении Мелитополя. Ведутся бои за города – Геническ, Скадовск, Чаплинка. Бои на окраинах Сум, Харькова, Конотопа, Ахтырки. Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра в Херсоне. Де-факто российские войска выполняют задачи по возобновлению поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.

Позиции ВС Украины возле Мариуполя интенсивно обстреливаются РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта в сам город. Вместе с тем возможна работа диверсионных групп. Не исключается попытка захода в город ночью.

Российский десант (до одного батальона) потерял контроль над аэропортом "Антонов" (Гостомель). Продолжаются мероприятия по уничтожению противника совместными действиями НГУ и ВС Украины.

Личный состав на о. Змеиный атаковали двумя кораблями ВМФ РФ, включая флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Пограничники отказались сдаться и оказали героическое сопротивление попыткам взорвать десант. Все 12 военнослужащих погибли в результате ракетного удара с кораблей.

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Воздушный десант (вертолеты) возле Херсона и подразделения Росгвардии возле Геническа. По имеющейся информации есть потери (около 40) и раненнын среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.

Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской (более 30), в том числе больницы (Угледар) и многоэтажные жилые дома (Киев, Чугуев, Мариуполь).

Ожидается подтверждение по захвату врагом н.п. Счастья, Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.

Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Вместе с тем российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.

25 февраля, Сумская область: город Ахтырка дважды отразил вражеское наступление, Конотоп взят в кольцо, колонна российской бронетехники двигается в сторону Киева (150 км).

В результате ракетного удара по г. Киеву уничтожены две ракеты и загорелся многоэтажный дом. По предварительным данным, 8 раненых и 150 эвакуированных (уточняется).

В 4:25 враг нанес ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" (Запорожская обл.). В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.

Российскую танковую колонну, которая наступает в направлении Киева из Чернобыльского направления Зоны отчуждения, остановили в районах населенных пунктов Дымер и Иванков. В этом направлении взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.

Потери среди гражданского населения (МОЗ)

погибли 57 украинцев (2 ребенка), 177 – ранены

Ориентировочные потери противника на 07:00 25.02.2022

Самолеты 7 ед.

Вертолеты 6 ед.

Танки – более 30 ед.

ББМ – 130 ед. Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек.

Потери ВС Украины

137 военных погибли, 316 ранены