СБУ: Не вірте фейкам про "перевірку", не переходьте за посиланням
Служба безпеки України закликає громадян не вірити фейкам, які розповсюджують у Telegram та інших месенджерах від імені СБУ про нібито "проходження перевірки".
Джерело: СБУ
Дослівно СБУ: "Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайнресурс Служби!
Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого акаунта. Після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії переписки (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені.
В жодному разі НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ та не скануйте QR-код!"
Деталі: в СБУ нагадали, що офіційні інформканали СБУ це:
Сайт – www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!)
Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов’язково – із синьою галочкою)
Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов’язково – із синьою галочкою)