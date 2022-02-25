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СБУ: Не вірте фейкам про "перевірку", не переходьте за посиланням

П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:38
Фото СБУ

Служба безпеки України закликає громадян не вірити фейкам, які розповсюджують у Telegram та інших месенджерах від імені СБУ про нібито "проходження перевірки".

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайнресурс Служби!

Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого акаунта. Після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії переписки (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені.

В жодному разі НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ та не скануйте QR-код!" 

 

Деталі: в СБУ нагадали, що офіційні інформканали СБУ це:

Сайт – www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!)

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов’язково – із синьою галочкою)

Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов’язково – із синьою галочкою)

Теми: СБУінформаційна війна
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