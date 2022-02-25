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СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке

Пятница, 25 февраля 2022, 10:38
Фото СБУ

Служба безопасности Украины призывает граждан не верить фейкам, распространяющимся в Telegram и других мессенджерах от имени СБУ о якобы "прохождении проверки".

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Эта ссылка, похожая на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайнресурс Службы!

На самом деле, по ссылке вам предложат добавить новое устройство к вашему аккаунту. После этого враг получает доступ ко всей истории переписки (кроме секретных чатов), а также сможет писать от вашего имени.

Ни в коем случае НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ПО ССЫЛКЕ и не сканируйте QR-код!" 

 

Детали: В СБУ напомнили, что официальные информканалы СБУ это:

Сайт – www.ssu.gov.ua (без дополнительных символов!)

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифицированная страница, обязательно – с синей галочкой)

Telegram – https://t.me/SBUkr (верифицированный канал, обязательно – с синей галочкой)

Темы: СБУинформационная война
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