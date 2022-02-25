Війська РФ передумали сідати в Гостомелі, поїдуть з Білорусі

За інформацією Сухопутних військ України російські війська через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель вирішили висуватися з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.

Джерело: повідомлення Сухопутних військ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

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Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим.

З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Також відомо, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.

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Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ".

Деталі: Повідомляється, що ворог намагається обійти Чернігів та здійснити наступ на столицю. Втрачено місто Конотоп.

На півдні противник вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу. Також йде бій за українське місто Мелітополь.

На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг.

На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу.