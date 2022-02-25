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Войска РФ передумали садиться в Гостомель, будуть ехать из Беларуси

Пятница, 25 февраля 2022, 09:45

По информации Сухопутных войск Украины, российские войска из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель решили выдвигаться с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

Источник: сообщения Сухопутных войск в Facebook

Дословно: "Российские окупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

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Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.

С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

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Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев".

Подробности: Сообщается, что враг пытается обойти Чернигов и совершить наступление на столицу. Город Конотоп вышел из-под украинской власти.

На юге противник вышел на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки с целью удержания дамбы Северокрымского канала. Также идет бой за украинский город Мелитополь.

На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг.

В Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

Темы: БеларусьРосcия
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