Захисник підірвав міст разом з собою
П'ятниця, 25 лютого 2022, 09:56
Інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ
Дослівно Сухопутні війська ЗСУ: "Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.
Реклама:
Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг".
Деталі: За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Захисник загинув.
Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога. Підрозділ зумів передислокуватись та організувати оборону.
ВІДЕО ДНЯ