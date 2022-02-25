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Захисник підірвав міст разом з собою

П'ятниця, 25 лютого 2022, 09:56
Захисник підірвав міст разом з собою
Захисник Віталій Скакун 

Інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ 

Дослівно Сухопутні війська ЗСУ: "Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.

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Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг".

Деталі: За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Захисник загинув.  

 
Захисник Віталій Скакун 

Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога. Підрозділ зумів передислокуватись та організувати оборону.

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Теми: УкраїнавійнаХерсонська область
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