Захисник підірвав міст разом з собою

Інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Дослівно Сухопутні війська ЗСУ: "Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.

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Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг".

Деталі: За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Захисник загинув.

Захисник Віталій Скакун

Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога. Підрозділ зумів передислокуватись та організувати оборону.