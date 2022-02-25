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Захисник підірвав міст разом з собою

П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:56
Захисник Віталій Скакун 

Інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ 

Дослівно Сухопутні війська ЗСУ: "Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.

Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг".

Деталі: За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Захисник загинув.  

 
Захисник Віталій Скакун 

Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога. Підрозділ зумів передислокуватись та організувати оборону.

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