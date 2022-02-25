Защитник взорвал мост вместе с собой

Инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно Сухопутные войска ВСУ: "Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение на подрыв Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел".

Детали: По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Защитник погиб.

Защитник Виталий Скакун

Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага. Подразделение смогло передислоцироваться и организовать оборону.