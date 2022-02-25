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Защитник взорвал мост вместе с собой

Пятница, 25 февраля 2022, 09:56
Защитник взорвал мост вместе с собой
Защитник Виталий Скакун 

Инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно Сухопутные войска ВСУ: "Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение на подрыв Генического автомобильного моста.

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Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел". 

Детали: По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Защитник погиб. 

 
Защитник Виталий Скакун 

Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага. Подразделение смогло передислоцироваться и организовать оборону.

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Темы: УкраинавойнаХерсонская область
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