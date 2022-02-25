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В Міноборони Британії вважають, що Путін ставить за мету всю Україну

П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:05
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Фото gettyimages

В Міноборони Британії вважають, що Путін має на меті захопити всю територію України, але за першу добу війни не досягнув своїх основних цілей.

Як повідомляє Sky News, про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда".

Бен Воллес розповів ЗМІ, що, за британськими даними, метою президента РФ є захоплення всієї території України, проте Росія вже відстає від очікуваного графіку просування.

"За нашою оцінкою, станом на сьогоднішній ранок Росія не досягла жодної зі своїх головних цілей. Вони відстають від очікуваних темпів і втратили понад 450 військовослужбовців", – зазначив Воллес. 

Серед важливих невдач він згадав спробу захоплення стратегічно важливого аеропорту із залученням елітного спецназу, який українські військові врешті відбили (вочевидь йдеться про Гостомель).

"Тож я думаю, що всупереч далекосяжним претензіям Росії і баченню президента Путіна, що він "звільнить" українців і вони будуть підтримувати наступ, він у цьому повністю прорахувався. 

Як повідомлялося, 24 лютого Британія оголосила санкції проти ВТБ і заборонила польоти "Аерофлоту". Також Британія підтверджує готовність й надалі допомагати Україні, в тому числі – новими поставками зброї.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: Велика БританіяПутінРосіявійна
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