Другий день вторгнення: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН

24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.

За перший день боїв було вбито близько 800 російських військових, знищено 7 літаків, 6 гелікоптерів, більше 30 танків і 130 броньованих машин.

Україна відбила Щастя на Луганщині та стратегічний аеропорт в Гостомелі під Києвом. Не змогла втримати острів Зміїний та два міста на Херсонщині – Нову Каховку та Генічеськ. Росія хоче пустити воду в окупований Крим.

Станом на десяту вечора 24 лютого в Україні загинули 57 громадян, ще 169 дістали поранення.

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Другий день вторгнення почався з атаки на Київ. Близько 4:20 мешканці столиці почали чути вибухи. Збройні сили збили ворожий літальний апарат.



Станом на 8 ранку найзапекліші бої йдуть на Київщині та Сумщині.

Джерела в контррозвідці СБУ та американські чиновники заявляють, що Росія збирається взяти під контроль Київ.