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80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 10:41
80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця
Фото УЗ

Близько 80% пасажирських поїздів Укрзалізниці продовжують курсувати країною, вони не дотримуються графіку і змінюють маршрути, але здійснюють перевезення.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "На жаль, дотримуватися графіка наразі неможливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного "вікна" для проїзду".

Деталі: Залізничники роблять все, щоб люди могли пересуватись країною та покидати небезпечні зони.

Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00.

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Після цього курсування швидкісних поїздів тимчасово обмежать. Вивезення людей продовжать вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.

 

Теми: Укрзалізницявійна
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