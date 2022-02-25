80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця
П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:41
Близько 80% пасажирських поїздів Укрзалізниці продовжують курсувати країною, вони не дотримуються графіку і змінюють маршрути, але здійснюють перевезення.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Дослівно УЗ: "На жаль, дотримуватися графіка наразі неможливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного "вікна" для проїзду".
Деталі: Залізничники роблять все, щоб люди могли пересуватись країною та покидати небезпечні зони.
Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00.
Після цього курсування швидкісних поїздів тимчасово обмежать. Вивезення людей продовжать вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.