80% пассажирских поездов курсируют – Укрзализныця
Около 80% пассажирских поездов Укрзализныци продолжают курсировать по стране, они не соблюдают график и меняют маршруты, но осуществляют перевозки.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "К сожалению, обеспечить соблюдение графика сейчас невозможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда".
Детали: Железнодорожники делают все, чтобы люди могли передвигаться по стране и покидать опасные зоны.
Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00.
После этого курсирование скоростных поездов временно ограничат. Вывозить людей продолжат вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.