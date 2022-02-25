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80% пассажирских поездов курсируют – Укрзализныця

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 10:41
80% пассажирских поездов курсируют – Укрзализныця
Фото УЗ

Около 80% пассажирских поездов Укрзализныци продолжают курсировать по стране, они не соблюдают график и меняют маршруты, но осуществляют перевозки.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "К сожалению, обеспечить соблюдение графика сейчас невозможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда".

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Детали: Железнодорожники делают все, чтобы люди могли передвигаться по стране и покидать опасные зоны.

Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00.

После этого курсирование скоростных поездов временно ограничат. Вывозить людей продолжат вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.

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Темы: Укрзализныцявойна
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