Київ закликав власників веб-камер припинити стрім: не допомагайте ворогу

Київська адміністрація закликала власників веб-камер негайно припинити онлайн-трансляції, щоб не допомагати в інформуванні ворога.

Джерело: КМДА

Пряма мова заступника голови КМДА Петра Оленича: "Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових. Разом переможемо".

Деталі: Чиновник закликав киян припинити публікувати у вільний доступ відео, а також припинити онлайн-трансляції.

У КМДА наголосили, що столиця продовжує працювати в умовах воєнного стану.

Мешканців закликають не панікувати і бути обачними.