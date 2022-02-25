Київ закликав власників веб-камер припинити стрім: не допомагайте ворогу
П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:54
Київська адміністрація закликала власників веб-камер негайно припинити онлайн-трансляції, щоб не допомагати в інформуванні ворога.
Джерело: КМДА
Пряма мова заступника голови КМДА Петра Оленича: "Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових. Разом переможемо".
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Деталі: Чиновник закликав киян припинити публікувати у вільний доступ відео, а також припинити онлайн-трансляції.
У КМДА наголосили, що столиця продовжує працювати в умовах воєнного стану.
Мешканців закликають не панікувати і бути обачними.
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