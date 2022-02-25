Киев призвал владельцев веб-камер прекратить стрим: не помогайте врагу
Пятница, 25 февраля 2022, 10:54
Киевская администрация призвала владельцев веб-камер немедленно прекратить онлайн-трансляцию, чтобы не помогать в информировании врага.
Источник: КГГА
Прямая речь заместителя главы КГГА Петра Оленича: "Не помогайте врагу получать информацию о наших военных. Вместе победим".
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Детали: Чиновник призвал киевлян прекратить публиковать в свободный доступ видео, а также прекратить онлайн-трансляции.
В КГГА подчеркнули, что столица продолжает работать в условиях военного положения.
Жителей призывают не паниковать и быть осмотрительными.
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