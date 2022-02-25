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Киев призвал владельцев веб-камер прекратить стрим: не помогайте врагу

Пятница, 25 февраля 2022, 11:54

Киевская администрация призвала владельцев веб-камер немедленно прекратить онлайн-трансляцию, чтобы не помогать в информировании врага.

Источник: КГГА

Прямая речь заместителя главы КГГА Петра Оленича: "Не помогайте врагу получать информацию о наших военных. Вместе победим".

Детали: Чиновник призвал киевлян прекратить публиковать в свободный доступ видео, а также прекратить онлайн-трансляции.

В КГГА подчеркнули, что столица продолжает работать в условиях военного положения.

Жителей призывают не паниковать и быть осмотрительными.

Темы: Киеввойна
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