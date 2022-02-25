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Як діяти, якщо бачите окупантів у місті – пояснення Тероборони

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 лютого 2022, 12:10
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Територіальна оборона ЗСУ наголошує, що загарбники повинні побачити – кожен українець чинитиме опір російському окупанту.

Джерело: Міністерство оборони у Facebook

Деталі: Оборонне відомство закликає громадян блокувати російську техніку на вулицях міст і записувати на відео переміщення ворожої армії, розповсюджуючи відео.

Дослівно: "Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст – блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі".

Важливо: "Не наближайтесь до місць, де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".

Нагадаємо: Міноборони наполегливо просить не публікувати фото та відео переміщення української техніки у вільний доступ - такі дії допомагають ворогу отримувати уточнену інформацію про українських військових. Водночас громадян закликають викладати фото і відео пересування техніки ВОРОГА з вказанням геолокації і часу.

Теми: війнаРосіяокупаціяЗбройні сили
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