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Как действовать, если видите оккупантов в городе – объяснение Теробороны

Светлана КизиловаПятница, 25 февраля 2022, 12:10
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Территориальная оборона ВСУ подчеркивает, что захватчики должны понять – каждый украинец будет сопротивляться российскому оккупанту.

Источник: Министерство обороны в Facebook

Детали: Оборонное ведомство призывает граждан блокировать российскую технику на улицах городов и записывать на видео перемещение вражеской армии, распространяя такие видео.

Дословно: "Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов – блокируйте их передвижение своими силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте российских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им здесь будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле".

Важно: "Не приближайтесь к местам, где против рунси ведут бои украинские военные, чтобы не препятствовать им делать свою работу".

Напомним: Минобороны настойчиво просит не публиковать фото и видео перемещения украинской техники в свободный доступ – такие действия помогают врагу получать уточненную информацию об украинских военных. В то же время граждан призывают выкладывать фото и видео передвижения техники ВРАГА с указанием геолокации и времени.

Темы: войнаРосcияоккупацияВооруженные силы
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