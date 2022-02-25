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У Маріуполі — бойові дії, в Рівному — повітряна тривога, обстріл в/ч — в Ушомирі

П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:20

У Маріуполі тривають бойові дії за усіма напрямками, також повідомляється про повітряну тривогу у Рівному й обстріл військової частини в Ушомирі, на Житомирщині.

Джерело: Facebook голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, Інтерфакс, Коростенська РДА на Facebook.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, у місті тривають запеклі бої за всіма напрямками. 

Окрім того, у Рівному була оголошена нова повітряна тривога, втім менш ніж за годину загроза з повітря була ліквідована. 

"Військові напоготові. Продовжуємо набір територіальної оборони. Тримаємось", - повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Паралельно з тим мешканців Коростенського району на Житомирщині попередили про обстріл військової частини в Ушомирі.

"Також вибухи біля міста. Будьте обережні.Терміново всі до бомбосховищ!" - зазначається в повідомленні Коростенської РДА.

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