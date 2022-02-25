В Мариуполе – боевые действия, в Ровно – воздушная тревога, обстрел в/ч – в Ушомире
В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям, также сообщается о воздушной тревоге в Ровно и обстреле воинской части в Ушомире, что в Житомирской области.
Источник: Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, Интерфакс, Коростенская РГА на Facebook.
По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям.
Кроме того, в Ровно была объявлена новая воздушная тревога, впрочем, менее чем через час угроза с воздуха была ликвидирована.
"Военные наготове. Продолжаем набор территориальной обороны. Держимся", - сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Параллельно с тем жителей Коростенского района на Житомирщине оповестили об обстреле воинской части в Ушомире.
"Также взрывы возле города. Будьте осторожны. Срочно все в бомбоубежища!" – отмечается в сообщении Коростенской РГА.