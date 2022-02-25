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В Мариуполе – боевые действия, в Ровно – воздушная тревога, обстрел в/ч – в Ушомире

Пятница, 25 февраля 2022, 12:20

В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям, также сообщается о воздушной тревоге в Ровно и обстреле воинской части в Ушомире, что в Житомирской области.

Источник: Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, Интерфакс, Коростенская РГА на Facebook.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям.

Кроме того, в Ровно была объявлена ​​новая воздушная тревога, впрочем, менее чем через час угроза с воздуха была ликвидирована.

"Военные наготове. Продолжаем набор территориальной обороны. Держимся", - сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Параллельно с тем жителей Коростенского района на Житомирщине оповестили об обстреле воинской части в Ушомире.

"Также взрывы возле города. Будьте осторожны. Срочно все в бомбоубежища!" – отмечается в сообщении Коростенской РГА.

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