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Мер розповів, що у Маріуполі перебої з електрикою і поруч тривають бої

П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:35

Через обстріли Маріуполя у місті проблеми з електрикою у двох районах, влада не може відновити пошкоджені трансформатрні підстанції.

Джерело: Брифінг мера Вадима Бойченка.

Пряма мова: "Місто з водою, хоч Росія перерізала нам основне джерело з Сіверського Донця. Є електрика у місті. На жаль, перебиті 34 трансформаторні підстанції. І ми не можемо поки їх полагодити, бо вони сього перебувають під постійними обстрілами".

Деталі: Через обстріли, за словами мера, є відключення електроенергії у двох районах Маріуполя.

Крім того, Бойченко повідомив, що на кількох вулицях міста після обстрілів є відчутні пошкодження житлового фонду, які не можливо відновити. 

Пряма мова мера: "Реального режиму тиші немає, йдуть бої в районі Павлополя. Томи не можемо відновлювати житловий фонд. Але транспорт працює у штатному режимі і безкоштовно.

Є інформація від наших військових, що у місті працюють диверсійні групи. Один диверсант затриманий, який наносив розмітку на міст, зелений хрест, для корегування авіаудару".

Теми: Маріупольвійна
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