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Мэр рассказал, что в Мариуполе перебои с электричеством и рядом идут бои

Пятница, 25 февраля 2022, 11:35

Из-за обстрелов Мариуполя в городе проблемы с электричеством в двух районах, власти не могут восстановить поврежденные трансформатрные подстанции.

Источник: Брифинг мэра Вадима Бойченко.

Прямая речь: "Город с водой, хотя Россия перерезала нам основной источник из Северского Донца. Есть электричество в городе. К сожалению, перебиты 34 трансформаторные подстанции. И мы не можем пока их починить, потому что они находятся под постоянными обстрелами".

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Детали: Из-за обстрелов, по словам мэра, есть отключение электроэнергии в двух районах Мариуполя.

Кроме того, Бойченко сообщил, что на нескольких улицах города после обстрелов есть ощутимые повреждения жилого фонда, которые невозможно восстановить.

Прямая речь мэра: "Реального режима тишины нет, идут бои в районе Павлополя. Мы не можем восстанавливать жилищный фонд. Но транспорт работает в штатном режиме и бесплатно.

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Есть информация от наших военных, что в городе работают диверсионные группы. Один диверсант задержан, наносивший разметку на мост, зеленый крест, для корректировки авиаудара".

Темы: Мариупольвойна
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