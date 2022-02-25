Фінал Ліги Чемпіонів перенесли з Санкт-Петербурга до Парижа

УЄФА перенесла місце проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа на тлі російської агресії в Україні.

Джерело: пресслужба УЄФА

Дослівно: "Виконавчий комітет УЄФА провів сьогодні (25 лютого – ред.) термінове засідання на тлі серйозного погіршення безпекової ситуації в Європі.

Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести місце проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів 2021/22 із Санкт-Петербурга на стадіон "Стад де Франс" у Сен-Дені (в Парижі – ред.) Гру проведуть у той же час, як і було заплановано – 28 травня в суботу о 22:00 (за київським часом – ред.)".

Деталі: У пресслужбі УЄФА подякували французькому президентові Еманнюелю Макронові щодо підтримки й забезпечення проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Франції.

Крім того, в організації сказали, що будуть усіляко підтримувати заходи з порятунку гравців футбольних команд та членів їхніх сімей з України в разі загрози їхньому життю та здоров’ю.

Також УЄФА вирішило, що футбольні клуби та національні збірні України та Росії не будуть виходити на гру на своїх домашніх стадіонах.

В організації запевнили, що готові терміново проводити подальші засідання для з’ясування всіх юридичних та фактичних обставин довкола російського вторгнення в Україну.

Що було раніше: Ще до початку активної фази російського вторгнення 24 лютого, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон висловився за перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга, через визнання Путіним так званих "республік" на Донбасі.