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Финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

Пятница, 25 февраля 2022, 11:53
Финал Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

УЕФА перенесла место проведения финального матча Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж на фоне российской агрессии в Украине.

Источник: пресс-служба УЕФА

Дословно: "Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня (25 февраля – ред.) срочное заседание на фоне серьезного ухудшения ситуации в Европе.

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Исполнительный комитет УЕФА решил перенести место проведения финального матча Лиги Чемпионов 2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дене (в Париже - ред.) Игру проведут в то же время, как и было запланировано - 28 мая в субботу в 22:00 (по киевскому времени – ред.)".

Детали: В пресс-службе УЕФА поблагодарили французского президента Эмманюэля Макрона за поддержку и обеспечение проведения финала Лиги Чемпионов во Франции.

Кроме того, в организации сказали, что будут всячески поддерживать меры по спасению игроков футбольных команд и членов их семей из Украины в случае угрозы их жизни и здоровью.

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Также УЕФА решило, что футбольные клубы и сборные Украины и России не будут выходить на игру на своих домашних стадионах.

В организации заверили, что готовы срочно проводить дальнейшие заседания для уяснения всех юридических и фактических обстоятельств вокруг российского вторжения в Украину.

Что было раньше: Еще до начала активной фазы российского вторжения 24 февраля, премьер-министр Британии Борис Джонсон высказался за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, по признанию Путиным так называемых "республик" на Донбассе.

Темы: Росcиявойнаспортфутбол
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