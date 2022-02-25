У Львові оголошено повітряну тривогу.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Дослівно: "Увага! Повітряна тривога!

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Важливо! Чуєте сирену – вмикайте ЗМІ та виконуйте вказівки".

Деталі: Садовий зазначив, що звук сирени завжди означає, що потрібно негайно увімкнути один із каналів інформації та слухати інструкції. При цьому кількість гудків сирени та їхня тривалість не мають жодного значення.

"Перебувати в укритті потрібно до того моменту, коли офіційні канали повідомлять, що небезпека минула. Тільки після цього можна залишити сховище", - написав мер.