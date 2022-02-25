Во Львове объявлена воздушная тревога
Пятница, 25 февраля 2022, 12:55
Во Львове объявлена воздушная тревога.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook
Дословно: "Внимание! Воздушная тревога!
Важно! Слышите сирену – включайте СМИ и следуйте указаниям".
Детали: Садовый отметил, что звук сирены всегда означает, что нужно немедленно включить один из каналов информации и слушать инструкции. При этом количество гудков сирены и их продолжительность не имеют никакого значения.
"Находиться в укрытии нужно до того момента, когда официальные каналы сообщат, что опасность миновала. Только после этого можно покинуть укрытие", – написал мэр.