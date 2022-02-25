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Во Львове объявлена ​​воздушная тревога

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 12:55
фото ГСЧС

Во Львове объявлена ​​воздушная тревога.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Дословно: "Внимание! Воздушная тревога!

Важно! Слышите сирену – включайте СМИ и следуйте указаниям".

Детали: Садовый отметил, что звук сирены всегда означает, что нужно немедленно включить один из каналов информации и слушать инструкции. При этом количество гудков сирены и их продолжительность не имеют никакого значения.

"Находиться в укрытии нужно до того момента, когда официальные каналы сообщат, что опасность миновала. Только после этого можно покинуть укрытие", – написал мэр.

Темы: Львов
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