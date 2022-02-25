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"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до кордону Польщі

П'ятниця, 25 лютого 2022, 13:00

Укрзалізниця призначає додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. 

Джерело: Telegram "Укрзалізниці".

Згідно з інформацією, поїзди курсують щодня, до відміни.

Рішення призначити додаткові поїзди пов’язане із зростанням пасажиропотоку у бік кордону України з Республікою Польща. 

Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад:

поїзд № 7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29 год.;

поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;

поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 год. та прибуває на кінцеву станцію о 03:14;

поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;

поїзд № 7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;

поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Вказані поїзди вирушають та прибувають на головний залізничний вокзал Львова. 

Детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.

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