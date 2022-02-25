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"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда со Львова на границу Польши

Пятница, 25 февраля 2022, 12:00

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда сообщением Львов – Госграница (Медика) – Львов.

Источник: Telegram "Укрзализныци".

Согласно информации, поезда курсируют ежедневно, до отмены.

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Решение назначить дополнительные поезда связано с ростом пассажиропотока в сторону границы Украины с Польшей.

Для обеспечения перевозок пассажиров в этом сообщении железнодорожники используют пригородный подвижной состав:

поезд № 7601 Львов – Госграница (Медика) отправляется со Львова в 19:55 и прибывает на конечную станцию ​​в 22:29;

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поезд № 7602 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 01:11 и прибывает во Львов в 03:45;

поезд № 7603 Львов – Госграница (Медика) отправляется со Львова в 00:40 и прибывает на конечную станцию ​​в 03:14;

поезд № 7604 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 06:00 и прибывает во Львов в 08:34;

поезд № 7605 Львов – Госграница (Медика) отправляется со Львова в 05:27 и прибывает на конечную станцию ​​в 08:01;

поезд № 7606 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 10:41 и прибывает во Львов в 13:15.

Указанные поезда отправляются и прибывают на главный вокзал Львова.

Более подробную информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) примерно за час до времени отправления и в объявлениях через громкоговорящую связь.

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